Cette action visait le premier confinement. Une autre, similaire concernant le second confinement, va être lancée et élargie.

Le bourgmestre de Dinant, Axel Tixhon, a fait le point ce lundi soir lors du conseil communal sur l'impact du Covid-19, en 2020. Un aspect de ce bilan a largement été débattu : le chèque cadeau de 50€ offert à chaque personne pouvant démontrer une perte de revenus durant la première vague du virus. Pour en bénéficier, il fallait fournir une attestation du comptable, la production de 3 fiches de salaire (janvier-février et avril 2020) ou une attestation de l’employeur. Les dossiers étaient traités par le CPAS de Dinant. Un budget de 150.000€ euros avait été débloqué.

Le moins que l'on puisse écrire est que cette action n'a pas rencontré le succès attendu par la majorité. « Nous n'avons eu que 87 demandes pour ce premier confinement », explique Axel Tixhon. Dont certaines qui font l'objet d'un nouvel examen car elles n'ont pas été acceptées la première fois. Dans l'hypothèse où celles-ci seraient acceptées, 4.350€ de chèques cadeau, sur un budget de 150.000€, ont trouvé bénéficiaire. C'est peu, très peu. « On savait dès le départ que se mettre tout nu pour un chèque de 50€ ne fonctionnerait pas. Il y avait moyen de faire autrement. A Ciney par exemple, 30€ ont été octroyés par ménage et ceux qui n'en avaient pas besoin n'ont pas récupéré leur chèque », commente le conseiller de l'opposition Alex Terwagne. « Je me suis déjà insurgée sur le fait que le Collège n'en faisait pas assez au niveau des aides Covid. Dans ce cas, la procédure est trop lourde et certaines personnes n'osent pas aller au CPAS. 87 demandes quand on connaît le niveau de paupérisation de la ville, c'est étonnant. Je vous demande de revoir cela », enchaîne l'électron libre de la majorité, Marie-Christine Vermer.

Dès lors, le solde du budget alloué à cette action servira pour une action similaire liée au second confinement. Le Collège compte élargir la liste des bénéficiaires. « Je pense au monde associatif (clubs sportifs et autres associations) ou à certains indépendants et commerçants qui n''étaient pas visés par les aides proposées. Nous préparons une enquête vis-à-vis de certains secteurs qui n'ont pas pu recevoir d'aide », détaille Axel Tixhon.