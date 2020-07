Concernant la piscine cependant, des modalités bien précises accompagnent cette réouverture.

La réservation obligatoire avant la visite au numéro 0486/27.21.63, de 10h à 19h30. Les réservations sont ouvertes au maximum 5 jours et au minimum 1 jour avant la visite).Venir au Domaine sans réservation ne vous permettra pas d'accéder aux bassins.

La pataugeoire reste FERMÉE jusqu'à nouvel ordre. 120 nageurs sont acceptés à la fois dans l'enceinte, c'est à dire la zone des 2 bassins et les abords. Les arrivées se font uniquement à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h. Les portes seront fermées 15 minutes après le début de la tranche horaire. La piscine est réservée aux nageurs uniquement. Les rassemblements "statiques" dans et hors du bassin sont à éviter. Le port du maillot et bonnet est obligatoire pour tous. Les personnes ne souhaitant pas aller à l'eau seront refusées. La présence dans le bassin sera de 60 minutes maximum.





Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte dans l'enceinte des piscines. Le port du masque est obligatoire avant et après les vestiaires. Les sacs et effets personnels (excepté serviette, casquette et bouteille d'eau) ne sont pas acceptés sur les bords des bassins. Les jeux et le matériel ludique (bouées, fusils à eau, ...) seront refusés. Seul le matériel de nage (brassards, lunettes, palmes, ...) sera autorisé. L'accès aux bassins et vestiaires ne se fera que par l'entrée du bâtiment de la piscine. Les pelouses ne donneront pas accès aux bassins. Les casiers seront inaccessibles. Vos effets personnels seront enfermés dans votre cabine par un agent du Domaine.L'accès aux cabines sera surveillé.