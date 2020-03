On plante actuellement des haies au Domaine provincial. Dans le cadre d'un projet wallon.

Le Domaine provincial de Chevetogne n'est pas uniquement un lieu touristique. Il joue, au travers de différentes actions, un rôle d'éducation et s'inscrit également dans des démarches orientées vers la biodiversité. C'est en ce sens que les responsables ont répondu favorablement au projet lancé par le Gouvernement wallon dans le cadre de sa déclaration de politique générale 2019-2024, qui prévoyait la plantation de 4.000kms de haies en Wallonie. « On s'est réjouit à l'idée de passer à l'acte. Nous ne sommes pas moralisateurs ici au Domaine de Chevetogne, nous exerçons simplement nos responsabilités », a indiqué Angéline Sedran au nom du Domaine.

Concrètement, 320m de haies d'arbustes indigènes variés seront plantés pour le printemps prochain. L'opération a débuté ce mercredi par le repiquage de 66m d'arbustes, dans une prairie juste après l'entrée du Domaine. Une centaine d'enfants présents jusqu'à ce vendredi dans le cadre des Classes de Forêt ont mis la main à la pâte. « Et ce n'est que le début d'une profonde réflexion pour réintégrer la haie dans nos espaces verts. »

Les haies ont en effet plusieurs utilités : brise-vue, coupe-vent, fruitière, paysagère. Mais pas seulement. Elles permettent également de lutter contre l'érosion des sols et d'offrir le gîtes et le couvert à de nombreux petits animaux tels que des insectes, des batraciens, des reptiles, des oiseaux, etc. Des oiseaux qui en font également une zone de choix pour leur nidification. Les haies permettent aussi aux agriculteurs d'être gagnants puisque elles renforcent les sols et peuvent servir d'abri pour le bétail en cas de sécheresse. Elle permet aussi la percolation de l'eau vers les nappes phréatiques.

Le projet dans sa globalité prévoit la plantation de 4.000km de haies en Wallonie d'ici 2024, soit environ un mètre par Wallon.