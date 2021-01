La campagne de vaccination à l’attention du personnel du CHU UCL commencera ce jeudi. C’est le hub hospitalier de Godinne qui sera le premier servi. « Nous avons dit vendredi dernier à l’AVIQ que 1600 personnes (Ndlr : soit près de 80% du personnel) avaient marqué leur accord pour être vaccinées », précise le directeur du site, Vincent Lachapelle. « Nous n’avons reçu qu’une prescription pour 600 doses qui seront décongelées demain. Nous avons divisé les membres du personnel en six catégories pour définir les priorités. Normalement, ceux des Urgences, des Soins Intensifs, des Unités de soins Covid et du bloc opératoire devaient tous recevoir leur première dose. »

Le vaccin sera administré toutes les cinq minutes, dans quatre locaux prévus à cet effet, par une équipe composée d’un médecin, d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un employé administratif. Avec les plages horaires prévues (10 à 13h30, 14 à 18h et 18h30 à 20h le jeudi pour le personnel de nuit), 600 personnes seront vaccinées en deux jours. Un solide travail logistique. « Pour la suite, on ne peut faire que des prédictions. La semaine prochaine ou la suivante, les sites de Dinant et Sainte-Elisabeth recevront probablement des doses du vaccin développé par Moderna. C’est un peu bizarre de devoir encore attendre des informations de l’AVIQ concernant ces deux sites. »