Comme un peu partout en Belgique, les chiffres relatifs au Covid sont à la baisse au CHU UCL Namur. Le nombre des hospitalisations classique a baissé de 12% et celui des patients aux Unités de Soins Intensifs de 23%.

Par ailleurs, les sites de Sainte-Elisabeth, Godinne et Dinant s’organisent en prévision des nombreux départs en vacances attendus dans les prochaines semaines. Pour rappel, dans la plupart des pays visités, un test PCR négatif de moins de 72 heures est demandé. "Depuis début mai et le début du déconfinement, on a constaté une augmentation importante du nombre de tests pour des séjours à l’étranger", explique François Mullier, chef de département de biologie clinique de Godinne.