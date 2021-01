Le CHU UCL Namur a réceptionné mardi vers 10h15 les premiers vaccins contre le Covid-19, annonce Vincent Chapelle, directeur du site de Godinne. Ils devaient être décongelés vers midi pour être ensuite acheminés entre 16 et 17h vers 4 maisons de repos : la résidence Sainte-Anne de Dinant, la séniorie d’Omalius de Ciney, la résidence Vauban de Philippeville et l’Edelweiss à Gimnée. Les prochains vaccins seront reçus les 12 et 25 janvier. Ils serviront en priorité à traiter les 2900 résidents du hub vaccination du CHU UCL Namur, répartis dans 32 structures. Ce n’est qu’ensuite que la vaccination des soignants sera envisagée, aucune date n’ayant encore été fixée les concernant.

« Nous avons investi dans deux congélateurs permettant de maintenir la température des vaccins à -80 degrés, confie Vincent Chapelle. Mais aussi dans la formation de 3 pharmaciens techniques et de 3 préparateurs. Les vaccins ont un temps de conservation de 5 jours, mais une fois préparés, ils doivent être administrés dans les 6 heures. Les vaccins seront donc préparés dans les maisons de repos. »