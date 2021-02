La tendance positive se poursuit dans les hôpitaux du CHU UCL Namur. Les hospitalisations dues au Covid sont en baisse de 23%. Comme depuis trois à quatre semaines, il n’y a plus un seul cas dans les Maisons de Repos et de Soins ainsi que dans les crèches. Depuis vendredi dernier, plus aucun patient ne se trouve aux Soins Intensifs de Dinant suite à une contamination au Covid.

« Par contre, il y a un spot noir qui n’a l’air de rien mais qui a toute son importance », signale le directeur médical de Godinne Benoît Rondelet. « Quatre patients sont toujours aux Soins Intensifs de Godinne. Nous devons toujours avoir deux lits libres. Cela nous empêche de repasser en phase 1A. Ces six lits consacrés au Covid représentent un peu moins d’un quart de notre capacité aux Soins Intensifs. Le profil des personnes malades n’a pas changé. La vaccination n’est pas assez avancée pour avoir déjà créé une immunité dans les catégories à risques. »

Justement, la vaccination des soignants en première ligne débutera la semaine prochaine. Endéans les quinze prochains jours, l’ensemble du personnel à risques des trois hôpitaux aura reçu sa première dose. « On entrevoit le bout du tunnel. Si on se souvient bien, lors de la première vague, 20% de notre personnel avait été malade, 28 lits en Soins Intensifs étaient occupés, dont la moitié avait plus de 65 ans et une unité complète en gériatrie avait été isolée. Bientôt, cela appartiendra définitivement au passé. Ce n’est vraiment pas le moment de faire le con (sic) et de se relâcher. »