Un sauvetage a eu lieu jeudi après-midi au rocher de Freÿr, indique la zone de secours Dinaphi. Une dame, néerlandohone, a glissé et a été légèrement blessée. La configuration des lieux a toutefois nécessité l'intervention du Grimp DINAPHI, du Grimp de la zone Nage, d'une ambulance de Dinant, d'un véhicule de balisage d'Yvoir, du camion grue et du bateau de Dinant, d'un officier de Dinant et du véhicule logistique de Dinant.