Cela fait plusieurs années que la commune de Ciney a décidé d’investir en matière de sécurité. On pense ici à l’installation de plusieurs caméras dans différents endroits stratégiques de la commune. Et il y en a beaucoup, pour sécuriser et rassurer les 19 000 âmes cinaciennes ! Au total, 76 caméras, incluant 7 caméras ANPR, celles qui peuvent reconnaître les plaques d’immatriculation des véhicules.