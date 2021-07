La ville indique : "La commune de Ciney possède un tissu associatif et sportif très dense : elle compte plus de 120 associations en activité sur son territoireToutes ces structures ont été bousculées pendant la crise sanitaire, il semblait donc essentiel à la Ville de Ciney et à ses partenaires de maintenir ce rendez-vous riche en rencontres et en échange d'informations."

Infos : Centre Culturel : 083/21.65.65. Régie des Sports : 083/75.01.16

A Ciney, le Salon des Associations et des Clubs sportifs sera de retour le samedi 4 septembre 2021. L'appel est lancé aux associations et aux clubs intéressés de participer à cette 8e édition qui se déroulera entre 13h00 et 17h30. Il sera possible d'y organiser des inscriptions et de proposer des initiations.