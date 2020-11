À l'heure de la tendance zéro déchet, 10 poubelles de tri sélectif viennent d'être installées en centre-ville, annonce la ville de Ciney sur sa page Facebook.

"Pour qu'elles remplissent bien leur fonction, utilisez les intelligemment et réfléchissez bien avant de jeter vos ordures. Un compartiment est destiné à accueillir les déchets PMC, c'est à dire : les bouteilles, flacons et pots en plastique, les barquettes et raviers en plastique (ex : barquettes de frites, emballages de charcuterie...), les films plastiquesles sacs et sachets en plastique. L'autre compartiment est destiné à recevoir les autres déchets (sachets papier de dagobert....) ainsi que les restes alimentaires. Attention, vos déchets ménagers ne peuvent être déversés dans les poubelles publiques."