En cette fin de mois de septembre, les élèves de 5 écoles communales de Ciney (Sovet, Braibant, Haversin, Pessoux, Leignon) viennent d’accueillir quelques poules dans leur école.

Cette initiative s’inscrit dans la démarche « Zéro Déchet » à laquelle la Commune adhère depuis 2020. L’action est réalisée en partenariat avec l’asbl Seconde Chance. Comme son nom l’indique, cette asbl récupère des poules de batteries qui ne sont plus assez « rentables » pour leur propriétaire. Ces poules sont pourtant jeunes et l’asbl leur offre donc une seconde vie, plus paisible.

Concrètement, la Commune a installé des poulaillers dans les écoles de Leignon, Haversin, Pessoux, Sovet et Braibant. Lors de l’arrivée des gallinacées, L’asbl Seconde Chance a proposé une petite formation aux élèves pour qu’ils s’occupent au mieux de leur basse-cour. Une partie des déchets organiques, provenant des repas de l’école sera désormais donné aux poules. Cette action permettra aussi de sensibiliser les enfants au bien-être animal. Par ailleurs, les enfants pourront reprendre les œufs.