La Ville de Ciney, la Régie des Sports et la RUW Ciney ainsi que les clubs de football de la commune ont souhaité mettre en place deux événements afin de marquer la fin d’une époque. Le mythique Stade Lambert sera prochainement définitivement fermé et les nostalgiques auront deux occasions de lui faire leurs adieux. De nombreux sportifs cinaciens et régionaux ont foulé les pelouses du Stade Lambert et en gardent, pour la plupart, d'excellents souvenirs. Cet endroit fut un lieu de rassemblement, de fête, et de joie sportive. Pour rappel, la Ville de Ciney a décidé de vendre le terrain actuel du Stade Lambert à un promoteur en vue d'y réaliser, d'une part, une extension du parc Saint-Roch (skatepark, pumptrack, terrain multisports,...) et, d'autre part, un espace dédié au logement.

Le mercredi 21 juillet, la Ville de Ciney, les clubs de football de Achêne, Haversin, Ciney, Pessoux, Leignon et Chevetogne, ainsi que le club de mini-foot MFC Ciney organiseront un tournoi de sixte sur le Stade Lambert. Ce dernier sera divisé en 4 terrains et pourra accueillir un maximum de 48 équipes. Les équipes seront composées de 5 à 8 joueurs et verseront une cotisation de 60 euros. Les inscriptions peuvent se faire par mail à l'adresse sports@ciney.be . L'ensemble des bénéfices dégagés par cette journée seront redistribués à tous les clubs prenant part à l'organisation. Ces derniers s'occuperont de tenir des buvettes, mais également des espaces de restauration.Le samedi 28 août, à l'aube de la rentrée scolaire et sportive, la RUW Ciney et la Ville de Ciney organiseront le « match des anciennes gloires ». Celui-ci se déroulera à 19 heures et permettra à de nombreux sportifs cinaciens qui ont fait les belles heures de la RUW Ciney de fouler une dernière fois la pelouse du stade.Ce match de gala sera précédé à 18 heures 30 de la présentation officielle de l'ensemble des jeunes de l'école de la RUW Ciney.Pour les deux événements, l'entrée sera gratuite et nous espérons réunir bon nombre de sportifs cinaciens et des alentours.