Nouveau fait de violence conjugale abordé ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant. Un quadragénaire a tabassé son épouse, le 2 février 2019, à Ciney. L'homme avait quitté le domicile en matinée pour faire des courses. Il n'est rentré qu'à 23h, après avoir bu 6 litres de bière avec un ami. « En rentrant, de vieux souvenirs sont revenus à la surface. J'ai perdu le contrôle et j'ai porté des coups », explique le prévenu.

Ce dernier voulait interroger sa compagne sur une éventuelle relation extraconjugale qu'elle aurait eue cinq ans plus tôt. Malgré ses dénégations, l'homme s'en est physiquement pris à elle. « Il lui a porté des coups puis l'a couchée au sol. Il s'est mis à califourchon sur son thorax et l'a à nouveau frappée au visage. Il l'a ensuite traînée au sol », explique la partie civile. Résultat pour la victime : de nombreux hématomes au visage, une plaie qui a dû être suturée au coude, touffes de cheveux arrachées et arrête nasale et deux côtes cassées. Avec un total de 30 jours d'incapacité de travail. Une peine de probation autonome est requise par le parquet de Namur. L'objectif étant de sensibiliser l'auteur des faits à cette problématique de violence conjugale. Jugement le 3 mars.