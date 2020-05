L'infrastructure publique avait jusqu'à fin avril pour se mettre en conformité vis-à-vis des normes de traçabilité sous peine de fermeture

En février, on apprenait que l’Afsca mettait en demeure le marché aux bestiaux de Ciney, structure publique, de se mettre en conformité vis-à-vis des normes de traçabilité sous peine de fermeture. La procédure est avortée. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs et tout le secteur de l'élevage.

"La Direction générale de L’AFSCA a annoncé ce mercredi l’arrêt de la procédure de retrait d’agrément du marché aux bestiaux. Pour rappel, le Marché Couvert avait jusqu’au 30 avril pour répondre aux exigences de l'AFSCA. Les instances dirigeantes du Marché Couvert ont travaillé d’arrache-pied pour professionnaliser encore davantage l’outil ces derniers mois. De nouveaux règlements et procédures ont été établis en concertation avec l'autorité de contrôle, une société d'audit externe et le Marché Couvert lui-même. La Ville de Ciney se réjouit de cette issue positive et de la poursuite du marché aux bestiaux, institution incontournable pour la chaîne alimentaire belge", annonce Gaëtan Gérard, échevin en charge du marché couvert.