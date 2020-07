Des problèmes de liner et d'infiltrations se posent depuis plusieurs années

La piscine de Ciney connaît un problème de détérioration de ses liners depuis maintenant plus de 3 ans. Après plusieurs mois d'investigations et de tractations, les responsables de la Régie des Sports ont profité de la période de confinement pour vider le bassin, ce qui a permis de trouver les causes de ces détériorations récurrentes. Un accord a pu être trouvé "dans la foulée" avec l'ensemble des entreprises concernées en vue de la réfection des liners.

La ville indique : "Sous réserve que tout se passe comme prévu, la fin des travaux est prévue pour la fin octobre 2020 avec une ouverture de l'infrastructure pour l'ensemble des utilisateurs au plus tôt début novembre 2020."