Une distribution aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois de mai

"La Ville de Ciney va fournir gratuitement un masque certifié en tissu à chaque cinacien, dans la deuxième quinzaine du mois de mai", indique l'échevine Anne Pirson." Chaque masque sera fourni avec un clip sur le nez pour l’ajuster correctement. Ce masque sera lavable à plus de 60 degrés et composé de trois couches de polyamide (30%) avec traitement anti bactérien et de coton (70 %). Une note explicative accompagnera chaque masque. Ce masque de fabrication européenne est vendu par la société de Waremme J§Joy, active habituellement dans le prêt à porter."

Budget de l'opération: 27.527,50 euros TVAC. La population sera avertie ultérieurement des modalités de distribution.