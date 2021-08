La journée du 28 août sera dédiée aux supers héros : Iron Man 3 (10h), Wonder Woman 1984 (13h), Captain America Civil War (16h), Justice League (19h), et Avenger (21h30). Une récompense sera offerte au porteur du plus beau costume sur le thème des supers héros.

Le dimanche 29 sera dédié aux familles avec, à 9h, Le Quatuor à Cornes (9h), Le roi Lion (11h) et Aladdin (14h). Tout au long de la journée : château gonflable, maquillage, clown. Un petit déjeuner est prévu de 9h à 11h au prix de 5 euros par personne, réservations et paiements avant le 23 août par mail à mjciney@gmail.com.



En cas de pluie, l'activité sera reportée au week-end des 3, 4 et 5 septembre. Food-truck, bar,snacks et animations sont prévus durant tout le week-end. Les boissons alcoolisées venant de l'extérieur sont interdites sur le site. Il est conseillé aux participants d'amener de quoi s'asseoir.

Ces 27, 28 et 29 août, le parc Saint-Roch accueillera des projections de films en plein air. 9 films seront projetés gratuitement. Les festivités débuteront le 27 août. Rocketman sera diffuséà 18h30 et sera suivi par un blind test géant. Les équipes, de maximum 10 personnes, devront s'acquitter de 25 euros et peuvent s'inscrire par mail avant le 23 août à l'adresse mjciney@gmail.com.