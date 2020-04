La Ville de Ciney a sommé, dans un courrier, Proximus de procéder à la suspension des fréquences 5G sur les antennes érigées sur l’ensemble du territoire communal.

"Le développement éventuel de la 5G sur nos territoires doit se réaliser en parfait dialogue et concertation avec l’ensemble des niveaux de pouvoir concernés comme les pouvoirs locaux ou encore les services compétents de la Région wallonne. Il est indispensable que la population soit également associée à ce processus d’acceptation via notamment des réunions informatives et consultatives. Les principes de précaution tant au niveau de la santé publique qu’au niveau environnemental doivent être la pierre angulaire des démarches de Proximus et à l’heure actuelle nous ne sommes pas en possession des preuves, des analyses scientifiques nécessaires pour accepter ou non ce projet de développement de la 5G sur notre territoire."

Les autorités communales de Ciney déplorent également le fait qu’elles ont été avisées de ce déploiement 5G via la presse uniquement. En plus de cette communication "discutable", elles regrettent que cette annonce se soit déroulée en pleine crise COVID-19, "manifestement un timing particulièrement inopportun".