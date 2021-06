A Ciney, comme ailleurs, le commerce vit une période particulièrement compliquée. Comment redresser la situation ? Comment ramener des clients dans les magasins et des commerçants dans les 60 cellules vides en ville ?

Consciente du problème et souhaitant agir, la Ville de Ciney, avec le soutien de la Province de Namur et de l'UCM, a mandaté l'AMCV (Association du Management de Centre-Ville) pour réaliser une étude commerciale.

Dans ce cadre, cette enquête a pour but d'identifier le comportement et les attentes des consommateurs afin de leur offrir une expérience commerciale unique au centre-ville de Ciney.

Elle devrait durer un mois. La Ville invite les citoyens et les clients cinaciens à y répondre dans une démarche participative

Sur base des résultats, un diagnostic pourra être dressé et des pistes d'actions imaginées afin de dynamiser Ciney.

Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas les commerces et/ou établissements HoReCa du centre-ville de Ciney ?

De manière générale, comment jugez-vous le centre-ville de Ciney au niveau propreté, parking,... ?

Où avez-vous effectué vos derniers achats "vêtements" ? Marche, Namur, Ciney,... ?

Retrouvez l'enquête en ligne composée de 10 thèmes et 40 questions sur http://bit.ly/Enquête-Ciney