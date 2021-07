Le kiosque de la Place Monseu transformé en bateau ?Ce sera le cas le temps d'une journée ce 18 juillet avec l'événement "Ce qui nous (RE) lie" !

La ville de Ciney indique : "Une traversée musicale interactive vous y attend ce dimanche à l'initiative de l'artiste Stéphanie Laforce. A la façon d'une skippeuse expérimentée, elle guidera le public dans la manipulation des cordages du bateau (kiosque) qui déclencheront des sons et vous deviendrez ainsi membre d'équipage d'une croisière insolite..."

Consignes de navigation : Un départ toutes les 30 minutes entre 13h00 et 17h30. 8 personnes par traversée. Durée du voyage : une quinzaine de minutes. Un événement gratuit et accessible aux plus grands comme aux plus petits.

Infos ? Office du tourisme : 083/75.01.15 - cfrison@ciney.be