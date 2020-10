Ciney : le kiosque devient rose pour la campagne Think Pink Dinant - Ciney JVE © Ville de Ciney

La Commune de Ciney participe à la campagne nationale contre le cancer du sein menée par l'association Think Pink en illuminant le kiosque de la Place Monseu, en rose.



La ville indique : " En Belgique, une femme sur neuf est aujourd'hui encore touchée par un cancer du sein. Notre pays est le champion du monde en la matière. Un triste record!!!! Et une femme sur trois ne se fait pas dépister. Il est urgent que cela change! Le mois d'octobre est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Parce que la détection précoce augmente les chances de guérison et est donc d'une importance vitale."