Les parents qui viennent déposer ou reprendre leur rejeton à l’Institut St-Joseph, rue Courte joie ou rue Saint-Hubert, le savent : l'endroit est problématique aux heures de pointe. “C’est l’enfer ! Il y a de plus en plus de files. Les gens ne prennent même plus la peine de se garer. De toute façon, les parkings sont saturés. Moteur allumé, ils déposent les enfants. Et un premier bisou, un deuxième, etc. Bref, cette situation n’est plus tolérable, car elle engendre des files”, indique Magali, une riveraine qui peine à rentrer sa voiture chez elle (ou sortir de chez elle) lorsque la cloche retentit.