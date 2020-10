"Le Comité des Fêtes et la Ville de Ciney ont le regret de vous annoncer l'annulation de la 4ème édition des Féeries du parc 2020. Cette douloureuse décision fait évidemment suite à l'évolution défavorable de la situation sanitaire . Le Collège communal et le Conseil d'administration du Comité des Fêtes remercient : les nombreux sponsors qui avaient déjà marqué leur soutien à l'événement ,les entreprises, artistes et particuliers qui s'étaient engagés dans le cadre de la balade des sapins , le personnel communal qui travaille depuis plusieurs semaines sur l'événement."



Le comité des Fêtes et la Ville de Ciney fixent rendez-vous au public en décembre 2021 pour la 4ème édition des Féeries du Parc

