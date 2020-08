Suite à la météo désastreuse annoncée pour ce week-end, le Collège communal a pris la décision de reporter l’activité « Cinéma plein air » initialement prévue à la fin de cette semaine au week-end des 4, 5 et 6 septembre. Le programme, les 8 films et les horaires sont maintenus.

Le parc Saint-Roch servira de cinéma à ciel ouvert. C'est assis dans les pelouses du parc que le public pourra assister à la projection de 8 films sur écran géant, gratuitement, dans le respect des conditions sanitaires imposées.

La programmation ? Le 4 septembre, on retrouvera A Fond à 18h30 et Dikkenek à 21h. A l'affiche le 5 septembre août : Persy Jackson à 15h30, Voyage au Centre de la Terre à 18h30 et Chucky, Jeu d'Enfant à 21h. Le 6 septembre, Wall-E est prévu 15h 30, Charlie et le Chocolaterie à 18h30 et Je suis mort mais j'ai des Amis à 21h.

Inscription obligatoire : maisoncitoyenne@ciney.be ou 083/68.97.48. Boissons et collations en vente sur place.