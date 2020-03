Marc Dive exerce le métier de vétérinaire rural depuis 1981. Il est également professeur invité au baccalauréat en Agronomie à Ciney.

Le conseil d’administration du marché couvert de Ciney a désigné le docteur vétérinaire Marc Dive comme directeur de l’ASBL, à la suite des épreuves de sélection.





Agé de 62 ans, le Cinacien, Marc Dive connaît particulièrement bien « la maison » puisqu’il travaille au marché aux bestiaux comme vétérinaire contrôleur depuis 2000. Bien informé de toutes les problématiques vu son expérience sur le terrain, familier des réalités du monde de l’élevage et du commerce de bestiaux, Marc Dive bénéficie de toute la confiance du conseil d’administration du marché couvert. Sa première mission essentielle concernera la mise en conformité du marché aux bestiaux avec les exigences de l’AFSCA et ce pour le 30 avril au plus tard.