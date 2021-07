Dès ce vendredi 2 juillet en fin de journée, une réouverture provisoire de la voirie est prévue dans le cadre des travaux du Pont de Biron situé Avenue Schlögel, indique la ville de Ciney.

"Cette réouverture a lieu à la demande du Collège Communal cinacien et à la suite de longues négociations. Ce 2 juillet coïncide avec les congés payés de l’entreprise Wanty en charge des travaux. La circulation pourra se faire dans les deux sens mais elle sera régulée par des feux tricolores. Pour les piétons, le passage créé pour le chantier reste accessible durant cette période. Le chantier a pris un peu de retard suite aux intempéries du mois de mai."

Lors la prochaine fermeture de la voirie prévue au plus tôt le 29 juillet, l’entreprise Wanty s’attèlera à la pose de la couche d’étanchéité, à la pose de la couche finale de tarmac, et enfin à la pose des garde-corps de part et d’autre du pont