Vous souhaitez profiter d’un compost public à Ciney? Vous voulez alléger vos poubelles?

Trois sites de composts publics sont désormais installés en ville :

Parc Saint-Roch (du côté du parking des Capucins),

Maison Citoyenne (Rue Charles Capelle)

Plaine de jeux, rue d’Omalius.

Un compost collectif est cogéré et alimenté par un groupe de citoyens du quartier. Les participants sont invités à apporter dans le compost la partie biodégradable de leurs déchets de cuisine et de jardin tels les épluchures de fruits et de légumes, coquilles d’œufs, marc de café, fleurs fanées, etc.

Le produit final obtenu est un terreau fertile, gratuit et 100 % naturel à destination des participants.

Ces composts publics ont été proposés et installés sur proposition d’une citoyenne dans le cadre du budget participatif 2019.

Vous souhaitez vous former au compostage?

N’hésitez pas à le faire savoir de préférence via l’adresse mail cpirlot@ciney.be ou par téléphone au 083/23.10.05 en mentionnant vos coordonnées.