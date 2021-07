Le 21 juillet, de 10h00 du matin à minuit (c'est-à-dire jusqu’à la fin du feu d’artifice), sur la Place Monseu, une urne sera posée (et surveillée). Celle-ci permettra à tous les citoyens qui le souhaitent d’y déposer de l’argent. (Emplacement de l’urne : de 10h00 à 12h00 : devant l’entrée de la Collégiale/de 12h00 à 18h00 : devant le Monument aux Morts/de 18h00 à 00h00 : au pied du kiosque).

Les dons peuvent également être versés sur le numéro de compte du CPAS de CINEY, spécialement dédicacé à cette action : BE26 0910 0300 7029 (communication : DONS INONDATIONS) La somme récoltée sera intégralement reversée aux CPAS des communes limitrophes les plus durement touchées, à savoir Rochefort et Houyet. Les communes sinistrées font en effet face, ces derniers jours, à un afflux de dons matériels (vêtements,...) pas toujours facile à gérer au niveau organisationnel. Les dons financiers seront très utiles pour répondre aux nombreux besoins précis et urgents des sinistrés.

La décision de maintenir le concert et le feu d’artifice du 21 juillet a été prise par le Collège et le Comité des Fêtes de Ciney après une rencontre entre le Bourgmestre et les cafetiers cinaciens samedi après-midi. Ils indiquenet : "Le maintien de ces festivités permet de continuer à soutenir le secteur Horeca cinacien, déjà fortement impacté par la crise de la Covid-19. En plus de récolter des dons, il a également pour objectif de mettre un peu de baume au cœur à l’ensemble des citoyens à la suite de cette année morose. Vous l’aurez compris, ce 21 juillet ne sera pas synonyme de liesse populaire mais permettra aux Cinaciens d’être ensemble comme on en a besoin après un traumatisme. Le Collège remercie déjà les Cinacien(ne)s pour leur générosité et espère remettre prochainement une somme conséquente aux CPAS de Houyet et de Rochefort."

La traditionnelle messe à la Collégiale (à 10h00) suivie de la célébration patriotique devant le Monument aux Morts aura bien lieu, comme chaque année. Comme en 2020, « les Jeux de la Vache », rassemblant les différents villages de l’entité, ne seront pas organisés. A 20h30 : concert gratuit du groupe ALIVE donné sur le kiosque de la place Monseu. Vers 23h00 : feu d’artifice.

Le message du bourgmestre sur le sujet : https://www.facebook.com/villeciney/videos/528266765124935