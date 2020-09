En collaboration avec le Contrat Rivière Haute-Meuse, un barrage flottant a été installé sur le Leignon sous le pont du rond-point de la gare de Ciney. Ce barrage à OFNI's (Objets Flottants Non Identifiés) est destiné à récupérer les déchets flottants.

La ville de Ciney : indique : "L'installation s'est faite ce mardi 8 septembre au moyen d'un arrimage fixé dans le mur sous le pont, en berge droite et en berge gauche. Le barrage sera enlevé le 26 septembre après la journée Opération Rivière Propre. Le Leignon a été choisi car c'est un cours d'eau très pollué : déversement de multitude de déchets dont des tontes de pelouses et de haies ...etc."