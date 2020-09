La septième édition du Salon des Associations et des Clubs sportifs de Ciney se déroulera le 5 septembre de 13h00 à 17h30.

La commune de Ciney possède un tissu associatif et sportif très dense. Tous secteurs confondus, elle compte plus de 120 associations en activité sur son territoire. Toutes ont été bousculées pendant cette crise sanitaire à divers niveaux.Il semblait essentiel à la Ville de Ciney et ses partenaires sur cet événement que sont la Régie des sports et le Centre Culturel de maintenir ce rendez-vous riche en rencontres et échanges d’informations.

Les organisateurs indiquent : "Les visiteurs auront l'occasion de découvrir de nombreux clubs et associations présents mais également l'occasion de participer à différents initiations sportives (volley, arts martiaux, danse....) et activités culturelles gratuites (Maison des jeunes, Conservatoire, SLS, atelier pastel…) et accessibles à tous. Tout l'évènement sera organisé dans le respect des règles sanitaires.De plus, comme chaque année, le Salon des Associations et des Clubs Sportifs permettra aux nouveaux habitants de déambuler dans la salle polyvalente suite à leur rencontre avec les édiles communaux organisée à 15h00."

Le salon se tient au hall omnisports, Place du Roi Baudouin à Ciney