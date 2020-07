L'Administration communale propose un service d'appel téléphonique pendant les périodes de canicule, et ce, jusque fin septembre. Chaque jour de forte chaleur, un agent contactera par téléphone les Cianciens qui s'estiment en danger en cas de canicule et s'informera ainsi d'un éventuel besoin de secours ou d'aide.

Vous souhaitez bénéficier de ce service ? La ville vous invite à renvoyer le talon-réponse présent sur sa page Facebook, soit par courrier, soit par fax ou par mail. Vous pouvez également vous inscrire et/ou inscrire vos proches par téléphone au 0499/88.47.17 ou par mail à l'adresse suivante : maisoncitoyenne@ciney.be

Que faire en cas de malaise ? Prévenez immédiatement un de vos proches ou le médecin traitant ou de garde (du vendredi 19h au lundi 8h/numéro d'appel : 1733). Si la personne est confuse et présente une température anormalement élevée: appelez immédiatement le 112. Et de toute façon en attendant le médecin : offrez de l’eau à la victime et humidifiez ses vêtements, assurez un apport d’air frais.