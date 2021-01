Ciney : une action en faveur des contenants propres Dinant - Ciney JVE La liste des commerçants cinaciens chez qui vous pourrez dorénavant venir avec vos propres contenants sera prochainement communiquée. © Ville de Ciney

La ville de Ciney lance une action intitulée "Contenants propres bienvenus". Les commerçants viennent en effet d'être invités par la Ville à s'engager dans cette démarche dans le cadre de la politique du Zéro Déchet.

La ville indique : " Les participants apposeront l’autocollant "Contenants propres bienvenus sur leur vitrine. L’objectif de cette action est de sensibiliser aux contenants réutilisables, pour éviter au maximum les emballages uniques et jetables. Nous communiquerons prochainement la liste des commerçants qui ont décidé de participer à l'opération. Vous n’hésiterez donc plus à venir dans leurs magasins avec vos propres contenants. Participer à cette action, c’est participer à la réduction de déchets plastiques, produits fabriqués à base de pétrole et se retrouvant de plus en plus dans les océans."