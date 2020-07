La société Loyaltek, spécialisée dans les terminaux électroniques et les applications de paiement et de fidélité, lancera en collaboration avec la Ville de Ciney dès le 17 août une carte prépayée pour chaque ménage de la commune, à utiliser dans certains commerces locaux.

Un budget de 240.000 euros a été débloqué par le conseil communal de Ciney en juin dernier pour lancer cette action de relance économique. Chaque ménage recevra, entre le 17 et le 31 août, une carte prépayée "Unity Card" créditée de 30 euros. 7.800 cartes seront distribuées à l'atelier communal, dont 5.000 offertes par Loyaltek.

L'objectif est d'encourager davantage les Cinaciens à réinvestir les commerces de proximité du centre-ville et des villages. "C'est une tendance qu'il y a eu pendant le confinement mais on observe que les gens fréquentent à nouveau moins les producteurs locaux depuis le déconfinement. On veut les inciter à franchir à nouveau le pas. L'idée est aussi d'inciter certains Cinaciens qui n'ont jamais mis les pieds dans une boucherie, une bijouterie ou un autre commerce de la commune d'y aller et que les 30 euros offerts génèrent des achats supplémentaires. Ceux qui estiment ne pas en avoir besoin peuvent par ailleurs remettre leur carte au CPAS de Ciney pour en faire profiter les bénéficiaires", explique l'échevine du commerce Anne Pirson.

Pour pouvoir bénéficier des dépenses dans le cadre de l'usage de la carte prépayée, certaines conditions doivent être rencontrées par le commerce ou l'établissement horeca. Ce dernier doit disposer d'une vitrine/un comptoir physique caractérisant son existence et présenter des produits commercialisés et accessibles au public au minimum quatre jours par semaine, selon les horaires indiqués de manière visible. Les secteurs des banques et institutions financières, les assureurs, l'intérim, les titres-services, l'immobilier, les pharmacies, les supermarchés et les night shop sont par ailleurs exclus de cette action.

Pour appliquer ces critères, l'"Unity Card" peut être paramétrée de manière à n'être utilisable que dans certains types de commerces et dans une zone définie. "L'argent est crédité dès le lendemain sur le compte du commerçant. L'avantage de cette carte est aussi de contrôler quand, où et comment l'argent est dépensé", explique Robert Masse, fondateur et CEO de Loyaltek.

L'"Unity Card" sera valable jusqu'au 31 décembre 2020. Les commerçants cinaciens ont jusqu'au 15 juillet 16h00 pour rentrer leur candidature.