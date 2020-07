En cette période de Covid, la ville de Ciney n'oublie pas les jeunes et leurs envies festives. En effet, une E-Fiesta se déroulera ce 20 juillet de 18h30 à 23h30.

La ville indique : "Les jeunes, on pense à vous ! E-Fiesta depuis Ciney, le 20 juillet à l'occasion de la Fête Nationale. Faire la fête en musique, c'est sacré pour vous? A l'occasion de la Fête nationale, la Ville de Ciney et D-Events vous proposent en collaboration avec 5 DJ locaux une soirée d'enfer. Cette fiesta "boum-boum" sera diffusée en direct sur la page FB de la ville. Vous pourrez suivre, voir et entendre nos DJ en pleine action depuis le parc Saint-Roch sans, bien sûr, vous y rendre suite à la crise sanitaire."

Au programme : Edouardo, Cosmic Snail, Djpiet, Fab et Papi Jumper