Vendredi soir, le CPAS de Ciney et la Ville de Ciney ont inauguré la nouvelle navette sociale, entièrement équipée pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

Le service IDESS du CPAS, qui se compose d'une coordinatrice et de deux chauffeurs, œuvre au quotidien pour aider au maximum le public cinacien fragilisé à se déplacer.

Différents sponsors ont rendu ce projet possible : Carrosserie Debuisson, le Prado, Alexandre Taffarel, Dépannage Pirlot, le Mont-Blanc cinacien, Optique Ifergan, Rossion Bois, ets Nutal, One Tech, Café Chorty, Bijouterie Toussaint & Jadot, Bureau d'assurance Davin, la Toto qui roule, Sans chichi, ets Dardenne, Promaco, Piragri, Menuiserie Pirlot, Toiture Valange, Laurent Marchal, la boucherie du Centre, Ludo Pneu, DMS, Costa nettoyage, les Gourmand'dinent, BOP mon artisan, Chez Simone, Malherbe Willem, Tom & Co Ciney, Botanica, Ferronerie Cinacienne, entreprise Debry et Achêne recyclage.