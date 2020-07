Une nouvelle petite salle, initialement prévue pour des réunions a été agencée par les ouvriers communaux de la ville de Ciney dans la tour de la collégiale, de manière à pouvoir accueillir des artistes désireux d’exposer leurs œuvres.

"Pour inaugurer sa nouvelle salle d’expo ‘Dans la Tour’, le Collège a choisi l’artiste peintre Pierrette de Vleeschauwer. Cinacienne de cœur depuis plus de 25 ans, Pierrette de Vleeschauwer est autodidacte. Le dessin s’est toujours imposé dans sa vie. Jusqu’au jour où elle a découvert la sensualité de la peinture à l’huile. La création est pour Pierrette, le moyen d’expression idéal pour inscrire ses émotions. On retrouve principalement dans ses toiles, des femmes, dans leur élégante solitude, leur force et leurs regards transmetteurs de mystère…Sa toile ‘Déconfinement’ et les couleurs chaudes de ses œuvres traduisent idéalement le réconfort, l’espoir ainsi que le bonheur d’une liberté retrouvée."

Expo accessible du 17 juillet au 5 août 2020, les samedis et mercredis de 14h à 17h et sur rendez-vous au 0497/602 752. Règles de distanciation à respecter et masque bienvenu.

Vous êtes artiste ?Artisan ? Vous souhaitez exposer selon vos disponibilités ? A quelles conditions ? Contactez A-S Vandenabeele au 083/23.10.12