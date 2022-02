Durant 3 weekends (entre le 26 février et le 13 mars), la circulation des trains entre Dinant et Houyet sera interrompue. Ces trains sont remplacés par des bus, mis en service par la SNCB, pour garantir une solution aux voyageurs.

Ces travaux impactent aussi les heures de départ de certains trains. La SNCB conseille aux voyageurs de consulter le planificateur de voyages sur sncb.be ou sur l'app SNCB.

Les équipes d’Infrabel réalisent, entre Dinant et Houyet, d’importants travaux de génie civil pour renforcer un ouvrage d’art et sécuriser des parois rocheuses. Pour ce faire, une voie est mise hors service en continu du 21/02 au 15/04. Au cours des week-ends des 26-27/02, 5-6/03 et 12-13/03, la 2e voie sera à son tour fermée pour opérer notamment le renouvellement de traverses, l’assèchement de zones boueuses et l’entretien d’aiguillages.

Infos : https://www.belgiantrain.be/fr/news/works-dinant-houyet