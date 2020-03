Lancée en novembre 2018, Cocoricoop réunit 30 producteurs coopérateurs et 20 producteurs fournisseurs du Condroz. La coopérative compte un millier d’inscrits, autant de références-produits et délivre environ 200 paniers chaque semaine sur le territoire de 7 communes, dans 6 points relais. L’ouverture d’un point de collecte sur le territoire de la commune de Somme-Leuze se profile. Le projet Cocoricoop fédère 150 bénévoles.

Ces derniers jours, crise sanitaire oblige, le nombre de commandes a explosé. Vu le contexte, nombreux sont ceux qui ont décidé de fuir les grands magasins en décidant de se tourner vers les producteurs du cru. Côté pratique, le système mis en place par Cocoricoop comporte de nombreux avantages : les commandes se font sur le magasin en ligne avant le mardi soir, le paiement est réalisé en ligne, les paniers sont à retirer dans un des points-relais le vendredi après 16h.

"Nous avons enregistré près de 280 commandes cette semaine alors que nous tournons habituellement autour de 200", explique Robin Guns, coordinateur. "Nous avons dû fermer le magasin en ligne plus tôt, sans quoi nous aurions pu atteindre les 350 à 400 commandes. Nous sommes limités par la place et le matériel disponibles, mais aussi par le nombre de bénévoles."

Au vu de la demande, il a fallu s’organiser. "Nous avons avancé la préparation des commandes à mercredi. Malgré le fait que les demandes explosent, nous avons dû écarter certains bénévoles plus âgés ou plus fragiles. Nous avons donc dû faire face à une demande accrue avec des moyens réduits afin d’éviter de mal travailler. Pour la semaine prochaine, nous comptons diminuer le nombre de commandes acceptées à 270 afin que cela soit plus facilement gérable. Le magasin en ligne fermera sans doute plus tôt que prévu."

La collecte des paniers qui a eu lieu ce vendredi dans les points-relais était aussi un peu particulière. "Les bénévoles étaient équipés de gants, de masques, de gel. Un seul client entrait à la fois dans le point-relais, alors que des bénévoles organisaient le respect des distances à l’extérieur et faisaient patienter les gens. Au niveau pratique, les éventuels remboursements s’effectueront par virement afin d’éviter le contact de la monnaie. La solidarité est bel et bien là : certains ont emporté les paniers de personnes confinées pour les livrer."

JVE