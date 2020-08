Cela ne vous aura pas échappé : il fait sec ! Et si vous avez des pommiers, vos pommes sont peut-être en train de tomber prématurément. Pour éviter de les gâcher, le GAGM (Groupement des Associations de Godinne sur Meuse, qui a pour objet l’amélioration des liens de convivialité entre les habitants et les associations des villages par la mise en commun de personnes, d’idées et de moyens), anticipe sa traditionnelle collecte de pommes et organise ce lundi 24 août un premier passage pour enlever de vos pommes tombées !

Pour en faire quoi ? De la Godinette ! "Un merveilleux cocktail réalisé à partir de jus de pommes cueillies dans notre méandre mosan magique et que le GAGM sert lors de nos activités festives (marché de Noël, Godifest…).", explique le GAGM. "Vous avez des pommes qui ne demandent qu’une chose : qu’on vienne les chercher ? Nous viendrons les collecter ce lundi 24 août. Intéressé.e ? Faites-nous signe : un petit coup de fil au 0472 85 70 57 (Albert) ou par retour de courrier à info@gagm.be"

D’autres collectes auront lieu un peu plus tard dans la saison, quand les fruits auront atteint un stade plus avancé de maturité.