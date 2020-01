Une expertise est en cours car les circonstances de l'accident sont particulières.

Les suites de l'accident impliquant notamment une mère de famille originaire de Gedinne et son bébé de quatre mois, samedi après-midi sur la N40 à Beauraing, sont dramatiques. "La maman semble aller mieux mais le bébé est décédé hier matin", a indiqué le bourgmestre de Gedinne Vincent Massinon. Une information confirmée par le parquet de Namur.

L'accident s'était produit samedi après-midi entre Beauraing et Pondrome. La conductrice de la voiture, surprise par un freinage sec de la voiture qui la précédait, a tenté de l'éviter. Elle n'y est pas parvenu mais dans sa manœuvre, s'est aussi retrouvée sur la bande de circulation inverse. Un autre véhicule arrivait à ce moment et la collision, presque frontale, a été inévitable. Le véhicule occupé par la mère de famille et son bébé a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser au milieu de la route. Le second véhicule a fini dans le talus. Le bébé avait dû être réanimé à plusieurs reprises par les secouristes avant d'être héliporté vers l'hôpital de l'Esperance à Liège.

Une expertise est actuellement en cours. Car les circonstances de l'accident sont particulières. C'est un véhicule de police arrêté sur le côté mais qui empiétait apparemment légèrement sur la route qui aurait amené la première voiture à freiner. "Il y avait effectivement une voiture de police, quatre feux allumés, arrêtée. Il y avait visiblement des quads dans les environs et ils voulaient vérifier tout ça. Mais on ne sait pas si le fait qu'ils étaient arrêtés a un lien avec l'accident. Une expertise est en cours", a précisé le parquet de Namur.