Un grave accident s'est produit samedi en fin d'après-midi sur la N40 entre Beauraing et Pondrôme. Une mère de famille et son bébé ont été transportés à l'hôpital dans un état grave. Une première collision en chaîne s'est produite sur la nationale. L'une des voitures impliquées, percutée à l’arrière, a été éjectée sur l'autre bande de circulation. Un véhicule qui circulait dans le sens inverse arrivait à ce moment là. La collision frontale a été inévitable. Dans l'une de ces deux voitures se trouvaient la mère de famille et son bébé. « Tous deux sont très grièvement blessés. Le bébé a dû être réanimé à plusieurs reprises avant d’être transporté au CHU de Mont-Godinne en hélicoptère. Le conducteur de la seconde voiture a été plus légèrement blessé », a indiqué le parquet de Namur. La nationale 40 est depuis fermée dans les deux sens de circulation. Des déviations sont mises en place.