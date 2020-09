Dimanche peu avant 15 h, une collision frontale entre deux motards a eu lieu à Golinvaux, sur la route Ciney-Leignon, rapporte la parquet de Namur.

Le premier motard, âgé de 33 ans, a fait un écart et a percuté le second, âgé de 74 ans, qui arrivait en sens inverse. Le pronostic vital de ce dernier serait engagé. Il a été emmené au CHU de Mont-Godinne. L'alcool n'est pas en cause, la collision serait peut-être due au passage d’un animal sur la route.