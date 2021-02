Des faits de vol ou tentatives de vol à l'échange ont été constatés, ce samedi et ce lundi sur le territoire de la zone de police Haute-Meuse, qui appelle à la vigilance. « Deux personnes se présentent chez un commerçant et demandent à échanger des grandes quantités de petites coupures. Pendant l'opération, ils distraient leur victime et finissent par repartir avec plus d'argent qu'ils ne laissent sur place. Les auteurs sont un couple et circulent à bord d'une Opel Vectra sur laquelle sont apposées des plaques espagnoles. Nous invitons tous les commerçants à redoubler de prudence et à nous appeler en cas de présence de personnes tentant d'opérer via ce modus operandi », indique la zone de police.