La totalité des rues de la Commune touchées par les inondations ont été collectées ce vendredi. Si votre logement a été oublié ou si des encombrants n’ont pas pu être présentés pour cause d’expertise par votre assureur, il vous sera encore possible de demander -jusqu’au mercredi 4 août à 14H le passage du camion communal. Les dernières collectes spéciales seront alors organisées les 5 et 6 août. Au-delà de ces dates, la Commune n’assurera plus de collecte spéciale de ce type. Il vous sera alors toujours possible de conduire vos encombrants aux différents parcs à conteneurs du BEP (Anhée, Courrière, ….).