Une mère de famille était poursuivie pour harcèlement, rébellion, dégradations, coups et blessures et calomnie.

Une Cinacienne d'une cinquantaine d'années condamnée par défaut en juin dernier à 18 mois de prison a écopé, ce mercredi matin sur opposition, de 10 mois avec sursis probatoire. On lui reprochait des faits de harcèlement, rébellion, dégradations, coups et blessures et calomnie commis entre mai et juillet 2015 à Ciney et Beauraing. Des faits qui ont eu lieu dans le cadre d'une séparation qui a eu pour conséquence le placement de son fils dans un centre à Beauraing.

Les faits de coups et blessures concernaient deux employées de ce centre d'accueil. Elle les a bousculées et giflées quand celles-ci ont refusé qu'elle voit son fils. Les harcèlements concernaient quant à eux son propre enfant, mais aussi son ex-compagnon et ses anciens beaux parents. Via une page Facebook, la maman invitait un maximum de personnes à envoyer des lettres et des cadeaux à son fils. Malgré de nombreux envois, même d'inconnus, la prévention harcèlement à l'égard de son fils n'a pas été déclarée établie. Mais bien celle envers sa belle-famille. Tout comme la calomnie (NdlR : elle comparait le centre de Beauraing à une secte et disait qu'aucun soin n'était donné à son fils), les dégradations à un véhicule de police et la rébellion, en pleine rue à Ciney. Décrite comme hystérique par les policiers et des témoins lors de son interpellation, la prévenue a rendu le combi hors d'usage pour effectuer des missions de police.

Pour fixer sa peine, le président du tribunal a notamment tenu compte de l'absence de remise en question de la Cinacienne. «Qui persiste à dire que le juge d'instruction et le juge de la jeunesse ont agi avec légèreté, que le ministère public a commis un abus de pouvoir, que les policiers ont agi de manière disproportionnée accusant même l'un d'eux de viol et que le personnel du centre de Beauraing est incompétent et inhumain. »