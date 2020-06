L'auteur des faits a tout contesté mais les nombreux éléments du dossier ne laissaient pas la place au doute.

Une jeune fille de 13 ans a été victime d'une tentative de viol et d'attentats à la pudeur, le 20 août 2016 à Havelange. L'auteur des faits était son propre père. Ce mercredi, il a été condamné à une peine de 40 mois de prison avec sursis.

Les faits s'étaient produits lors d'une soirée au domicile familial au cours de laquelle le papa avait consommé de l’alcool avec plusieurs de ses amis. Sa fille était également ivre. Voyant qu'elle titubait, il l'a aidée à monter à l'étage et l'a dirigée vers sa chambre après qu'elle a pris une douche. Il avait pris soin de lui confisquer son GSM juste avant. L'ADN du paternel a été retrouvé sur sa poitrine tandis que des éléments relatifs à la tentative de viol ont été constatés par un légiste. Juste après les faits, la jeune fille a rapidement appelé à l'aide une de ses amies, grâce à une tablette. Son frère aîné est également intervenu et l'a retrouvée en pleurs, en état de choc. Quatre jours plus tôt, le prévenu avait envoyé un sms à sa fille lui indiquant qu'il « avait un zizi ».

Lors de l'audience, le prévenu a contesté l'ensemble des préventions mais le tribunal les a déclarées établies, en se basant sur onze éléments à charge présents au dossier.