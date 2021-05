Un agent de maintenance de la SNBC qui travaillait sur une automotrice a été victime d’un vol le 15 décembre 2020, vers 00h30 à la gare de Rochefort-Jemelle. Deux personnes, dont une en séjour illégal en Belgique, étaient poursuivies. Ce mercredi matin, l'un d'eux a écopé de 12 mois de prison avec sursis. L'autre, qui faisait défaut, a été condamné à 10 mois ferme.

"Mon client travaillait lorsque quelqu’un a violemment tapé sur la fenêtre de l’automotrice. Il a été menacé et insulté", expliquait la partie civile. La police s’est rendue sur place et a demandé aux deux individus de quitter la gare. Le vol n’avait pas encore été constaté à ce moment. Mais lorsqu’il est retourné dans son local, vers 3h00 du matin, l’agent de maintenance a constaté que son sac à dos et une tablette avaient disparu. En outre, la porte avait été fracturée. "Monsieur voulait se rendre au Luxembourg, il s’est retrouvé à cette gare à 00h30 et a rencontré le second prévenu qu’il ne connaissait pas. Il voulait dormir dans le train mais s’est fait mettre dehors. Ils se sont ensuite retrouvés dans le local. Le but premier n’était pas de voler", plaidait la défense.