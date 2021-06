Trois ressortissants marocains né en 2011, 2003 et 2004 ont été condamnés ce mardi matin par le tribunal correctionnel de Dinant à 20 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Ils étaient poursuivis pour des faits de vol commis la nuit du 19 au 20 février 2021 à Ciney. Ils avaient commis un vol dans une sandwicherie. Préjudice : le fond de caisse et une tablette. 80€ et une valise contenant des outils ont aussi été volés dans une friterie et une voiture. Enfin, deux tentatives leur étaient aussi reprochées. Une première dans une habitation et une seconde dans un Night&Day. S.M