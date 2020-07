Le 17 septembre 2017, des policiers de la zone Houille-Semois en intervention dans un café de Beauraing ont été victimes d'outrages et de rébellions. Ce jeudi matin, deux individus ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Dinant. Jean-louis, présent à la dernière l'audience, a bénéficié de la suspension du prononcé. L'autre prévenu, Fissy, qui faisait défaut et qui a appris dans nos colonnes qu'il faisait l'objet de poursuites, a écopé de six mois ferme.

Ce soir-là, les policiers ont été appelés pour une bagarre impliquant cinq personnes avec utilisation de batte de base-ball. "Trois équipes de deux hommes se sont rendues sur place », a indiqué le parquet de Namur à l'audience. Au café, les policiers avaient finalement devant eux une dizaine de personnes. Deux d’entre elles ont dû être emmenées en cellule de dégrisement : Fissy et Jean-Louis. Ce dernier, propriétaire d'une nouvelle Mercedes classe C, voulait en découdre avec des gens qui avaient volontairement dégradé son nouveau véhicule. Emmené au poste de police, il a insulté les agents de « Playmobils » et de « bâtards ». Le lendemain, après avoir passé la nuit en cellule de dégrisement, Jean-Louis a notamment menacé l’un des policiers de lui « casser la gueule » car il refusait de prendre sa plainte. Malgré le caractère désagréable des faits, le tribunal a tenu compte du contexte dans lequel il se sont produits et de leur ancienneté.